Libya'nın doğusundaki güçlerin başındaki isim General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattı.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti de karşı taarruza geçti. Yapılan açıklamada operasyona "Öfke Yanardağı" adı verildiği duyuruldu. "Saldırganlardan ve illegal güçlerden tüm Libya kentlerini temizlemeyi amaçlıyoruz." denildi.

Hafter'e bağlı güçler de Trablus'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, "Hafter bizi sırtımızdan vurdu" dedi.

Çatışmaların şiddetlenmesinin ardından, Amerika Birleşik Devletleri Libya'daki birliklerinin bir kısmını çekti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Libya’nın başkentine yönelik askeri operasyonların derhal durması" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı uyarı yayımladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile telefonla görüştü. Bakanlık ayrıca, Türk vatandaşları için Libya'ya yönelik seyahat uyarısı da yayımladı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın son gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını bu çerçevede gözden geçirmeleri önerilmektedir" denildi.

Kaynak: TRT Haber