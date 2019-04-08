İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlerin güvenliği ve siyasi talimatlar gereği, pazartesi gece yarısından itibaren salı gece yarısına kadar Batı Şeria'daki bölgeler ve Gazze Şeridi'nin geçiş noktaları kapsamlı olarak giriş çıkışlara kapatılacak.

Geçiş noktaları salı gece yarısı açılacak.

Söz konusu kapatma işlemine göre Gazze'deki Kerem Ebu Salim ve Erez sınır kapıları kapatılırken, Batı Şeria'dan İsrail'e çalışmak maksadıyla geçen Filistinlilerin geçiş izinleri işlemi durduruluyor.

Ayrıca, İsrail Yahudi yerleşim bölgeleri yakınından geçen caddeler de trafiğe kapatılıyor.

Kaynak: AA