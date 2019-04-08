İsrail ablukasının, Gazze'nin en eski hayvanat bahçesinde yol açtığı kötü koşullar, son haftalarda daha da dikkat çekmeye başladı. 4 aslan yavrusu donarak öldü.

14 aylık bir aslanın da uygulanan yanlış tedavi yüzünden sakat kalması hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Ambargo nedeniyle, Refah Hayvanat Bahçesindeki hayvanlar açlıktan da ölmeye başlayınca, uluslararası yardım kuruluşları harekete geçti.

Gönüllüler, hayvanat bahçesindeki 47 hayvanı teslim aldı. Hayvanların, Ürdün ve Afrika'daki doğa parklarına bırakılacağı belirtildi.

Refah Hayvanat Bahçesi'nden alınan hayvanlar arasında, aslan, maymun, deve kuşu, tavus kuşu, kurt, sırtlan, kedi, tilki, kirpi, pelikan ve sincap gibi pek çok türün olduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA