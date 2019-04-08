ABD'de 2020'de başkanlık için aday olduğunu açıklayan Eski Teksas Kongre Üyesi Beto O’Rourke, ABD İsrail ilişkilerinin önemi hakkında yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "ırkçı Başbakan" olarak bahsetti.

Beto O’Rourke, “ABD-İsrail ilişkisi, yeryüzündeki en önemli ilişkilerden biri” diyerek, “Bu ilişki eğer başarılı olacaksa, ABD’deki partizanlığı ve ırkçı Başbakan’ı aşabilmeli” ifadelerini kullandı.

Beto O’Rourke geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada da, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ırkçıların tarafında olmakla suçlamıştı.

Eski Teksas Kongre Üyesi ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında, "Biz, İsrail’de önceki seçimlerde anketlerde 'Araplar geliyor' diye uyarılar yapan, açıkça ırkçılardan taraf olan bir Başbakan'a sahibiz" diye konuşmuştu.

Netanyahu ve aşırı sağ ittifakı

İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, 9 Nisan'da yapılacak seçimler öncesi Arap karşıtlığıyla bilinen Yahudi Evi Partisi ile ittifak kurmuştu.

Likud Partisi ve aşırı sağcı Yahudi Ev Partisinin açıkladığı ittifakın, 9 Nisan'daki parlamento seçimlerinden sonra potansiyel bir sağcı koalisyonu sağlamlaştırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Öte yandan Netanyahu’nun, Yahudi Evi Partisine, Yahudi Gücü Partisi ile birleşmesi karşılığında kabinede 2 koltuk bırakmayı kabul ettiği ifade edildi.

Böyle bir ittifakın anketlerde, parlamentoda sandalye kazanamayacağı öngörülen Yahudi Ev Partisi ile Yahudi Gücü Partisinin hayatta kalabilmesi için hayati önemde olduğu aktarılıyor.

Kaynak: Jarusalem Post