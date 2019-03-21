ABD'de 2020'de başkanlık için adaylığını açıklayan eski Teksas Kongre Üyesi Beto O’Rourke, New Hampshire eyaletindeki Keene Eyalet Koleji’nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail ve Filistin sorununa atıfla, "Şu anda iki tarafta da iyi müzakere ortaklarına sahip değiliz" dedi.

Beto O’Rourke daha sonra ise, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu hakkında, "Biz İsrail’de önceki seçimlerde anketlerde 'Araplar geliyor' diye uyarılar yapan açıkça ırkçılardan taraf olan bir başbakana sahibiz" ifadelerini kullandı.

Beto O’Rourke, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında da yorum yaptı ve "Filistin tarafında da tarafını masaya getirmekte çok etkili olmayan, etkisiz bir lider olan Mahmud Abbas’a sahipsiniz" diye konuştu.

Netanyahu ve aşırı sağ ittifakı

İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, 9 Nisan'da yapılacak seçimler öncesi Arap karşıtlığıyla bilinen Yahudi Evi Partisi ile ittifak kurmuştu.

Likud Partisi ve aşırı sağcı Yahudi Ev Partisinin açıkladığı ittifakın, 9 Nisan'daki parlamento seçimlerinden sonra potansiyel bir sağcı koalisyonu sağlamlaştırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Öte yandan Netanyahu’nun Yahudi Evi Partisine, Yahudi Gücü Partisi ile birleşmesi karşılığında kabinede 2 koltuk bırakmayı kabul ettiği ifade edildi.

Böyle bir ittifakın anketlerde, parlamentoda sandalye kazanamayacağı öngörülen Yahudi Ev Partisi ile Yahudi Gücü Partisinin hayatta kalabilmesi için hayati önemde olduğu aktarılıyor.

Kaynak: Jerusalem Post, AA