İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz hafta aşırı sağcı Yahudi Gücü ve Yahudi Evi Partisi ile ittifak yapması, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ve Amerikan Yahudi Komitesi tarafından eleştirildi.

AIPAC sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan Yahudi Komitesine destek vererek, "AIPAC, uzun süredir bu ırkçı ve kınanması gereken partinin (Yahudi Gücü Partisi) üyeleriyle buluşmama politikası izliyor" dedi.

We agree with AJC. AIPAC has a longstanding policy not to meet with members of this racist and reprehensible party. https://t.co/WBkCScx4U3