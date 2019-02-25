İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz hafta aşırı sağcı Yahudi Gücü ve Yahudi Evi Partisi ile ittifak yapması, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ve Amerikan Yahudi Komitesi tarafından eleştirildi.

AIPAC sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan Yahudi Komitesine destek vererek, "AIPAC, uzun süredir bu ırkçı ve kınanması gereken partinin (Yahudi Gücü Partisi) üyeleriyle buluşmama politikası izliyor" dedi.

We agree with AJC. AIPAC has a longstanding policy not to meet with members of this racist and reprehensible party. https://t.co/WBkCScx4U3 — AIPAC (@AIPAC) 22 Şubat 2019

Öte yandan Amerikan Yahudi Komitesinin Kudüs ofisi direktörü Avital Leibovich, Likud Partisininin aşırı sağcı partilerle ittifak yapmasına atıfta bulunarak, "Seçimlere genellikle müdahale etmiyoruz ancak bu durumda sesimizi duyurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ittifakı savunuyor

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kurduğu ittifakı, seçimlerden sonra Likud önderliğinde sağcı bir koalisyon kurma şansını artırmanın bir yolu olarak görüyor.

Netanyahu ayrıca ittifakın, İsrail'in güvenliğini korumanın en iyi yolu olacağını ifade ediyor.

Ancak AIPAC ve bir diğer büyük Amerikan Yahudi grubu olan Amerikan Yahudi Komitesinin eleştirileri, seçim yarışının oldukça şiddetli yaşandığı İsrail’de önemli gündemlerden biri haline geldi.

Netanyahu'nun rakipleri güçlerini birleştirmişti

İsrail'de Netanyahu’nun en önemli rakipleri olarak gösterilen İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile Yeş Atid grubu lideri Yair Lapid seçim için ittifak kurma kararı almıştı.

İsrail Direnç Partisinden yapılan açıklamada Gantz, Lapid ve eski Savunma Bakanı Moshe Yaalon'un, "İsrail'i yönetecek yeni bir partiyi oluşturacak ortak bir liste kurmaya karar verdiğini" duyurmuştu.

Kaynak: Reuters