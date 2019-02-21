Yapılan anlaşmaya göre eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve yeni siyasetçi Benny Gantz ile muhalif liderlerden Yair Lapid'in Yeş Atid (Gelecek) grubu, 9 Nisan'da yapılması planlanan seçime ortak listeyle girecek.

İsrail Direnç Partisinden yapılan açıklamada Gantz, Lapid ve eski Savunma Bakanı Moshe Yaalon'un, "İsrail'i yönetecek yeni bir partiyi oluşturacak ortak bir liste kurmaya karar verdiğini" duyurdu.

Başbakanlık için de anlaştılar

Gantz ve Lapid başbakanlık görevi konusunda da anlaşmaya vardı. Buna göre, seçimi kazanmaları halinde hükümetin 5 yıllık görev süresinin ilk yarısında Gantz, diğer yarısında ise Lapid başbakanlık görevini üstlenecek.

Kaynak: Reuters