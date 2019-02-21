Dünya
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA düşürdü
21 Şubat 2019 Perşembe 15:43 - Son Güncelleme 21 Şubat 2019 Perşembe 15:46
Azerbaycan ordusunun, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü açıklandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.
Kaynak: AA
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