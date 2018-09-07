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Tahliye olduktan sonra örgüte yardıma devam eden FETÖ'cülere gözaltı

Ülke genelinde FETÖ soruşturmalarında tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan ve terör faaliyetlerine devam eden 10 örgüt üyesi, toplantı halinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Tahliye olduktan sonra örgüte yardıma devam eden FETÖcülere gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü üyelerince her hafta toplantı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine örgüt üyelerinin toplantı yaptığı evi tespit etti.

Tahliye olduktan sonra örgüte çalışmaya devam ettiler

Ekipler, en son 6 Eylül'de FETÖ'cülerin toplantı halinde oldukları esnada yaptığı operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı. 

Yetkililer, yakalanan 10 şahsın tamamının da daha önce FETÖ soruşturmalarında yakalandıklarını ve yargılama sonucunda tamamının da değişik sürelerde cezaevinde tutuklu kalarak tahliye olduğu bilgisini paylaştı. 

Ayrıca ilk defa FETÖ soruşturmaları kapsamında tamamı daha önce tutuklanıp tahliye olduktan sonra pişmanlık göstermeyip terör faaliyetlerine devam ederken yakalama gerçekleştirilen operasyon olduğuna dikkat çekildi.  

Kaynak: İHA 

Etiketler: kayseri, fetö
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