Tahliye olduktan sonra örgüte yardıma devam eden FETÖ'cülere gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü üyelerince her hafta toplantı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine örgüt üyelerinin toplantı yaptığı evi tespit etti.

Tahliye olduktan sonra örgüte çalışmaya devam ettiler

Ekipler, en son 6 Eylül'de FETÖ'cülerin toplantı halinde oldukları esnada yaptığı operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı.

Yetkililer, yakalanan 10 şahsın tamamının da daha önce FETÖ soruşturmalarında yakalandıklarını ve yargılama sonucunda tamamının da değişik sürelerde cezaevinde tutuklu kalarak tahliye olduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıca ilk defa FETÖ soruşturmaları kapsamında tamamı daha önce tutuklanıp tahliye olduktan sonra pişmanlık göstermeyip terör faaliyetlerine devam ederken yakalama gerçekleştirilen operasyon olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: İHA