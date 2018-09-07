  • 07 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.598
    EURO 7.679
  • BIST 92763.31
    ALTIN 254.807
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Niğde'de havaya ateş açıldı: 4 gözaltı

Niğde'de havaya ateş açıldı: 4 gözaltı

Niğde'de havaya ateş eden 4 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Niğdede havaya ateş açıldı: 4 gözaltı

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çevre yolu Barayolu 1 Sokak'ta silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, havaya silahla ateş eden 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılara ait 2 otomobilde yaptıkları aramada ise farklı yerlere saklanmış 17 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Zanlıların tabancaları satın almak için deneme yaptığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: tabanca, Niğde
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER