Sungurlu'da kurtların saldırdığı 78 küçükbaş hayvan telef oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çayyaka köyünden Adil Kayretli ile komşu köy olan Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Korçullu köyünden Metin Yılmaz'a ait kuzu, oğlak ve koyunlardan oluşan 300 hayvanlık sürüye, Kızılırmak köprüsü yakınlarında kurtlar saldırdı.

Sayılarının 10'dan fazla olduğu belirtilen kurtların saldırısında, 78 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kayretli'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ile Sungurlu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı.

Telef olan hayvanlardan 61'inin Yılmaz'a, 17'sinin de Kayretli'ye ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA