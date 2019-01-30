İsrail’de yapılan anketlerin çoğu, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın lideri olduğu İsrail Direnç Partisi’nin, 9 Nisan’da yapılacak seçimlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi'nin ardından ikinci sırada yer alacağını gösteriyor.

Uzmanlar, güvenlik birimlerinin İsrailli seçmenin gözünde hala kutsal olduğunu vurgulayarak Gantz’ın, Netanyahu’ya karşı en ciddi meydan okuma olarak ortaya çıktığını söylüyor.

Başbakan Netanyahu’nun yönetiminden bıkmış seçmenler ise, Benny Gantz’ı salı günü yaptığı konuşmanın ardından uzun süre ayakta alkışladı.

"Netanyahu halkı bölüyor"

İsrailli seçmenlere hitap eden Gantz, Netanyahu’yu halkı bölmekle suçlarken, Başbakan'ın hayat pahalılığıyla mücadele konusunda başarısız olduğunu iddia etti.

Benny Gantz ayrıca hükümetin Gazze politikasını da eleştirerek, İsrail’in Hamas’a yönelik eylemlerinin sivil halkı da cezalandırdığını söyledi.

Gantz’ın konuşmanın ardından Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı'nın net bir politik duruşa sahip olmadığını savundu.

Netanyahu, sosyal medya sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Kim onların sağcı ve solcu olmadığını söylüyor- solcu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'yu suçladı, üstlendiği rollerden bahsetmedi

Eski Genelkurmay Başkanı ayrıca, insani yardımın Gazze'ye girmesine ve ekonomik kalkınmaya yardımcı olma sözü verirken, hükümetin Katar’ın yardım paralarının Gazze’ye girişine izin vermesine atıfla, "Ancak korunma için valizlerde para ödemelerine izin vermeyeceğim" dedi.

Benny Gantz, genelkurmay başkanı olduğu dönemde Gazze’de üstlendiği rollerden ise hiç bahsetmedi.

Gantz’ın propaganda reklamlarının birinde, 2014 yılında Hamas’a yumruk indirdiği vurgulanıyor.

Ancak Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, İsrail saldırılarında bin 400 Filistinli hayatını kaybetti ve Gazze'de savaş suçları işlendi.

Seçimleri ikinci sırada bitirmesi bekleniyor

Seçimleri ikinci bitirmesi halinde Gantz’ın ya hükümette etkili bir bakanlık ya da güçlü bir muhalefet lideri olarak siyasi hayatına devam edeceği düşünülüyor.

İsrail’in Sapir Koleji’nde sivil-asker ilişkileri uzmanı Amir Bar-Or, “Generallerin çekiciliği rasyonel değildir, duygusaldır” diyerek, "İsrail'deki herkes güvenliğin önce geldiğini biliyor, bu yüzden Netanyahu'ya tek gerçekçi alternatif asker bir kişi” ifadelerini kullandı.

Benny Gantz kimdir?

59 yaşındaki Benny Gantz, 1945 yılında Bergen-Belsen toplama kampından sağ kurtulan bir Macar Yahudisi annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Gantz, 1977 yılında paraşütçü olarak İsrail ordusuna katıldı.

1979'da subaylık okulundan mezun olan Gantz, İsrail'in Lübnan ve Filistin'de girdiği birçok savaş ve operasyonda yer aldı.

2011-2015 yılları arasında İsrail’in 20’nci genelkurmay başkanlığını yapan Gantz, İsrail halkı nezdinde popüler biri.

Kaynak: AP, Haaretz