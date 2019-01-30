İtalya'daki özel bir mahkemenin, geçtiğimiz yıl 150 göçmeni karaya çıkarmayarak Sicilya'da bir kurtarma gemisinde beklettiği için İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin yargılanmasını talep etmesi üzerine Salvini, parlamentonun Cumhuriyet Senatosu kanadını "yargılanma talebinin reddedilmesi" için uyardı.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'da salı günü yayımlanan mektubunda Salvini, Anayasaya atıfta bulunarak, Senatonun kamu yararı için hareket etmeleri halinde bakanları koruyabileceğini belirtti.

Salvini ayrıca, "Bu benimle ilgili değil. Yasa dışı göçle mücadele, önde gelen bir kamu yararıdır. İtalya’nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğime ikna oldum. Tekrar yapardım" ifadelerini kullandı.

Salvini'ye yargılanma talebi

Geçtiğimiz hafta İtalya'daki özel bir mahkeme, İçişleri Bakanı Salvini'nin, geçen yıl 150 göçmenin Sicilya'da bulunan bir kurtarma gemisinden ayrılmasına izin vermeyi reddettiği için yargılanmasını önermişti.

Salvini'nin yargılanabilmesi için ise, Senatonun onayı gerekiyor. Senatonun bu kararı 60 gün içinde alması bekleniyor.

Sosyal medya sitesi Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapan Salvini, "Yasa dışı göçmenlerin İtalya'ya gelmelerini engellediğim için 3 ile 15 yıl arasında hapis cezası riski altındayım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İtalyan halkına soruyorum; 'Bakan olarak devam etmeli miyim, hak ve görevlerimi kullanmalı mıyım, yoksa bu mahkemeden göç politikasına karar vermesini mi istemeliyim?'"ifadelerine yer vermişti.

150 göçmenin İtalya'ya inmesine izin verilmemişti

İtalyan hükümeti, Akdeniz'de kurtarılarak İtalyan Sahil Güvenliğine ait bir gemiye alınan 150 göçmenin, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri göçmenleri paylaşmayı kabul etmediği sürece girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Salvini ise, bugüne kadar göçmenlere yardım ettiklerini ancak 5 milyon İtalyanın açlıkla mücadele ettiğini belirterek, diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çözüm bulunması gerektiğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Alexander Winterstein, tarafları yapıcı olmaya davet etmiş, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de Avrupa Birliği ülkelerine 150 göçmen için sorumluluğun alınması çağrısı yaparak, İtalya'dan göçmenlerin gemiden inmelerine izin vermesini istemişti.

Açlık grevine başlayan göçmenlerin uzun süren bekleyişin ardından karaya çıkmasına izin verilmişti.

Kaynak: Reuters