İtalya'nın karaya çıkarmadığı göçmenler açlık grevinde

Akdeniz'de kurtarılarak İtalya'ya götürülen göçmenler şimdi gemide tutsak.

İtalya Katanya limanında Pazartesi gününden bu yana bekletilen yaklaşık 150 göçmen açlık grevine başladı.

15 Ağustos'ta kurtarılmışlardı

15 Ağustos'ta Akdeniz'de kurtarılarak İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait bir gemiye alınan göçmenlerden 27'si, acil tıbbi desteğe ihtiyaç duydukları için İtalya'nın Lampedusa adasına götürülmüştü.

Günlerce denizde güvenli liman açılmasını bekleyen gemiye en yakın ülkeler olan İtalya ve Malta, önce yanaşma izni vermedi.

Ardından geminin İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya limanına yanaşmasına onay çıktı.

"Diğer AB ülkeleri de sorumluluk alsın"

İtalyan hükümeti, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri göçmenleri paylaşmayı kabul etmediği sürece gemidekilerin girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bugüne kadar göçmenlere yardım ettiklerini ancak 5 milyon İtalyanın açlıkla mücadele ettiğini söyledi. Salvini, diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Alexander Winterstein ise, tarafları yapıcı olmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de, Avrupa Birliği ülkelerine 150 göçmen için sorumluluğun alınması çağrısı yaptı. İtalya'dan, göçmenlerin gemiden inmelerine izin vermesini istedi.

Kaynak: TRT Haber