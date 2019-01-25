İtalya'daki özel bir mahkeme, İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, geçen yıl 150 göçmenin Sicilya'da bulunan bir kurtarma gemisinden ayrılmasına izin vermeyi reddettiği için yargılanması önerisinde bulundu.

Mahkemenin ardından İtalya’nın üst meclis Senatosu, Salvini’nin yargılanıp yargılanamayacağına karar verecek.

Sosyal medya sitesi Twitter'dan konuyla ilgili açıklamada bulunan Salvini mesajında, "Yasadışı göçmenlerin İtalya'ya gelmelerini engellediğim için 3 ile 15 yıl arasında hapis cezası riski altındayım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İtalyan halkına soruyorum, 'Bakan olarak devam etmeli miyim, hak ve görevlerimi kullanmalı mıyım, yoksa bu mahkemeden göç politikasına karar vermesini mi istemeliyim?'” ifadelerine yer verdi.

Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin İtalya'ya girmesine izin vermeyerek, göçmenleri günlerce bir gemide mahsur bırakan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini hakkında görevini kötüye kullanma, insanları yasadışı şekilde alıkoyma ve adam kaçırma suçlamalarıyla Ağustos ayında soruşturma açılmıştı.

150 göçmenin İtalya'ya inmesine izin verilmemişti

İtalyan hükümeti, Akdeniz'de kurtarılarak İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait bir gemiye alınan 150 göçmenin, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri göçmenleri paylaşmayı kabul etmediği sürece gemidekilerin girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Salvini ise, bugüne kadar göçmenlere yardım ettiklerini ancak 5 milyon İtalyanın açlıkla mücadele ettiğini belirterek, diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çözüm bulunması gerektiğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Alexander Winterstein, tarafları yapıcı olmaya çağırmış, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de, Avrupa Birliği ülkelerine 150 göçmen için sorumluluğun alınması çağrısı yaparak, İtalya'dan, göçmenlerin gemiden inmelerine izin vermesini istemişti.

Açlık grevine başlayan göçmenlerin, uzun süren bekleyişin ardından karaya çıkmasına izin verilmişti.

Kaynak: Reuters