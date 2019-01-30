CNN International'ın haberine göre Kübalı yetkililer, başkent Havana'yı vuran kasırgada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 195 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Şehrin kıyı kesimlerinde kasırga nedeniyle su baskınlarının yaşandığı belirtiliyor.

Şehirdeki acil yardım ekiplerini ziyaret eden Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, kasırganın neden olduğu hasarın "ağır" olduğunu ifade etti.

Kasırganın yaşandığı bölgede çekilen fotoğraflar da, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Kaynak: CNN International, Reuters