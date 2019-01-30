İran Dışişleri Bakanı Zarif, parlamentoda yaptığı konuşmada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne uygun siyasi cevabın verildiğini ifade etti.

Cevad Zarif ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin çeşitli savaşlarda, özellikle de Yemen'de, yaptığı stratejik hataların, kabul edilemez politikaları benimsemesini sağladığını vurguladı.

Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı alınan tedbirlerden de bahsetti.

Cevad Zarif, İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ekonomik ve ticari işlemler açısından alternatifler araması gerektiğine ilişkin kararları onayladığını belirtti.

Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet eden İranlıların rahatsız edilmesinin de kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Kaynak: Aawsat, Al Jazeera