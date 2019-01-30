Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki siyasi krizle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı suçladı.

Maduro öldürülmesi için, Trump'ın Kolombiya hükümeti ve ve mafyaya emir verdiğini söyledi.

Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından önemli gelişmelere yol açmıştı.

Venezuela'da Maduro'ya karşı darbe girişimi

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

Kaynak: Reuters