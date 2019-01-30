ABD merkezli haber ajansı AP News ve NORC Kamu İlişkileri Araştırma Merkezinin ortaklaşa hazırladığı anket, ABD halkının çoğunluğunun, ülkenin geleceği için karamsar olduğunu, çok az kişinin önümüzdeki yıl ülkenin daha iyi bir durumda olacağını düşündüğünü gözler önüne serdi.

Ankete göre, ABD halkının yalnızca yüzde 28'i ülkenin doğru yöne gittiğini düşünüyor. Halkın yüzde 70'lik kesimi ise, ülkenin yanlış bir yöne doğru gittiğini söylüyor.

ABD halkının yüzde 52'lik çoğunluğu, gelecek yıl içinde işlerin daha da kötüye gideceğine inanıyor.

Demokratlar, ülkenin yanlış yöne gittiği konusunda Cumhuriyetçilerden daha negatif düşünüyor. Anket, Cumhuriyetçilerin yüzde 55'inin ülkenin doğru yöne gittiğini düşündüğünü gösterirken, Demokratların ise yalnızca yüzde 9'u ülkenin doğru yöne gittiğini savundu.

"ABD halkı Trump'ın izlediği dış politikayı desteklemiyor"

ABD merkezli haber ajansı AP News ve NORC Kamu İlişkileri Araştırma Merkezinin ortaklaşa hazırladığı bir başka anket ise, ABD halkının çoğunluğunun ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği dış politikayı desteklemediğini göstermişti.

Ankette, Trump’ın dış politika kararlarını onaylayanların oranı yüzde 35 iken, dış politika kararlarına karşı çıkanların oranı ise yüzde 63'tü. Cumhuriyetçilerin yüzde 76'sı Trump'ın dış politikasını desteklerken, Demokratların yalnızca yüzde 8'i Trump'ın politikalarını destekliyordu.

Kaynak: AP News