ABD merkezli haber ajansı AP News ve NORC Kamu İlişkileri Araştırma Merkezinin ortaklaşa hazırladığı anket, ABD halkının çoğunluğunun ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği dış politikayı desteklemediğini gösterdi.

Halk arasındaki siyasal kutuplaşmayı da gözler önüne seren ankete göre, ABD halkının yarısı, ülkelerinin küresel konumunun gerileyeceğini düşünüyor.

Ankette, Trump’ın dış politika kararlarını onaylayanların oranı yüzde 35'ken, dış politika kararlarına karşı çıkanların oranı ise yüzde 63 oldu. Cumhuriyetçilerin yüzde 76'sı Trump'ın dış politikasını desteklerken, Demokratların yalnızca yüzde 8'i Trump'ın politikalarını destekliyor.

Suriye'deki ABD askerlerinin geri çekilmesi destekleniyor

Trump'ın Suriye'de bulunan ABD askerlerini çekme kararını ise halkın yüzde 39'u desteklerken, yüzde 35'lik kısım bu karara karşı çıkıyor. Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme kararı, Cumhuriyetçilerin yüzde 56'sı tarafından desteklenirken, Demokratlarda bu oran yüzde 26'da kalıyor.

Trump'ın Afganistan'dan bir grup ABD askerini geri çekme planını destekleyenlerin oranı yüzde 41'ken, yüzde 30'luk kesim bu planı desteklemiyor.

Demokratların yüzde 43'ü ABD'nin dünyada daha aktif olması gerektiğini savunuyor, yüzde 23'ü ise daha az aktif olmasını destekliyor. Ayrıca, Demokratların yüzde 32'si ülkenin şu anki rolünün doğru olduğu görüşünde bulunuyor.

Cumhuriyetçiler ise bu konuda farklı görüşe sahip. 10 Cumhuriyetçiden 4'ü, ABD'nin dünyadaki problemleri çözmede daha az aktif olması gerektiği görüşündeyken, yüzde 46'lık kesim ABD'nin dünya ile olan ilişkilerindeki rolünün doğru olduğunu düşünüyor. Cumhuriyetçilerin yalnızca yüzde 13'ü ABD'nin dış ilişkilerdeki rolünün daha aktif olması gerektiği görüşünde.

Kaynak: AP News