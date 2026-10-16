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Gündem
AA 16.10.2026 20:15

Türkiye'den Irak Devlet Bakanı olan Seman Ağa için açıklama: Doğru bir adım

Türkiye, Irak Bakanlar Kurulu’na yapılan yeni atamaları ve Muhammed Seman Ağa'nın Devlet Bakanı olarak seçilmesini memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Seman Ağa'nın seçilmesine ilişkin "Siyasi istikrar, toplumsal uyum ve Türkmenlerin adil temsili bakımlarından doğru yönde atılmış bir adım" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den Irak Devlet Bakanı olan Seman Ağa için açıklama: Doğru bir adım

Dışişleri Bakanlığı, Irak Temsilciler Meclisinde gerçekleştirilen güven oylaması sonucunda Irak Bakanlar Kuruluna yapılan yeni atamaları memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta yapılan atamalara ilişkin başarı dileklerinde bulundu:

"Irak Temsilciler Meclisi’nde 15 Ekim’de gerçekleştirilen güven oylaması sonucunda Irak Bakanlar Kurulu’na yapılan yeni atamaları memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Sayın Ali Zeydi liderliğindeki Irak Hükümeti’ne başarı dileklerimizi yineliyoruz. Söz konusu gelişmenin, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere enerji, su, altyapı ve güvenlik alanlarındaki iş birliğimize hız kazandıracağına inanıyoruz."

Bakanlık, yeni Kabine’de Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa'nın Devlet Bakanı olarak atanmasına ilişkin, siyasi istikrar, toplumsal uyum ve Türkmenlerin adil temsili bakımlarından doğru yönde atılmış bir adım olarak görüldüğü açıklamasını yaptı.

Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye olarak, Irak’la iş birliğimizi her alanda daha da derinleştirme yönündeki irademizi bu vesileyle tekraren vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı Irak
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