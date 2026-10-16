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Gündem
TRT Haber 16.10.2026 19:53

DMM 'BES'ten kitlesel çıkışlar yaşandığı' iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" açıklamasını yaptı.

DMM 'BES'ten kitlesel çıkışlar yaşandığı' iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Güncel BES istatistikleri incelendiğinde sistemde olumsuz bir seyir bulunmamaktadır. Aksine, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleşmiş ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi olmuştur. BES, sunduğu devlet katkısı, güven ve istikrar ortamı ile büyümesini güçlü bir şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunu asılsız paylaşımlarla yanıltmayı, piyasalarda güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

 

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