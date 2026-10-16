Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamboçya Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Açıklamalarından öne çıkanlar:

"Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum. Kamboçya makamları ile iş birliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz. Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılması, son derece memnuniyet vericidir."