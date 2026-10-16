Hafif Sağanak Yağışlı 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.10.2026 18:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamboçya Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum. Kamboçya makamları ile iş birliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamboçya Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Açıklamalarından öne çıkanlar:

"Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum. Kamboçya makamları ile iş birliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz. Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılması, son derece memnuniyet vericidir."

 

ETİKETLER
Kamboçya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Mersin Sıfır Atık hedef belgesi açıklandı: 7 stratejik hedef belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:18
Zelenski'den Trump'a yanıt: Ukrayna kendini savunma hakkına sahip
18:56
ABD, Sudan'daki çatışmalar için "insani ateşkes" çağrısı yaptı
18:55
Kocaeli'de sağanak sonucu kaybolan kişinin cesedi bulundu
18:57
İstanbul'da yağış nedeniyle hafta sonu eğitim ve sınavlara ara verildi
19:11
Mersin Sıfır Atık hedef belgesi açıklandı: 7 stratejik hedef belirlendi
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet'i kabul etti
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
FOTO FOKUS
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ