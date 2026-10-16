Hafif Sağanak Yağışlı 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.10.2026 19:36

Emine Erdoğan Kamboçya Başbakanı Manet'in eşi Chanmony ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in eşi Pich Chanmony ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan Kamboçya Başbakanı Manet'in eşi Chanmony ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile birlikte gelen eşi Chanmony'yi Vahdettin Köşkü'nün girişinde karşıladı.

Birbirlerine sarılarak selamlaşan Emine Erdoğan ile Pich Chanmony, köşkün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. İkili daha sonra köşke geçti.

Pich Chanmony görüşmede, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve ilk imzacısı Cumhurbaşkanı Erdoğan olan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Daha sonra Emine Erdoğan ve Pich Chanmony, birlikte yemek yedi.

Sosyal medya paylaşımı

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamboçya Başbakanı'nın kıymetli eşi Pich Chanmony Hanımefendi ile İstanbul'da bir araya gelmekten mutluluk duydum. Bu özel buluşma vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak gelecek kuşaklara karşı ortak sorumluluğumuza verdiği anlamlı destek için Sayın Chanmony'ye şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan Kamboçya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamboçya Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:56
ÖSYM İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavları erteledi
20:42
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
20:42
Sağanak sonrası İzmit Körfezi'nden 10 kamyon atık çıkarıldı
20:36
Türkiye'den Irak Devlet Bakanı olan Seman Ağa için açıklama: Doğru bir adım
20:27
Eli kanlı İsrail, Filistinli çocukların çoğuna hücre cezası verdi
20:08
Türkiye ile Kamboçya arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
FOTO FOKUS
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ