İsrail hükümeti tarafından da onaylanan projeye, ilk aşamada 200 şikel bütçe ayrıldı.

Plana göre, projenin ilk aşaması 3 istasyonun yapımını içerecek.

İstasyonlardan birincisi, Han Tiyatrosu yakınlarındaki istasyon kompleksi civarında olacak. İkincisi, El Halil (Hebron) Dağı yakınlarındaki otoparkın yanında, üçüncüsü ise Burak Duvarı meydanının yakınlarında inşa edilecek.

Projeye mimarlar ve aktivistler tepki göstermişti

İsrail’in Kudüs’te kontrolünü sağlamlaştırmak için inşa etmeyi planladığı teleferik hattına mimarlar ve aktivistler tepki gösteriyor.

İsrailli proje yöneticileri, teleferik hattının kenti trafik gürültüsünden kurtaracağı ve saatte 3 bin turisti batı yakasından Doğu Kudüs’teki tarihi bölgeye taşıyacağını iddia etmişti.

Gerginliğin yüksek olduğu kentte, İsrail’in planladığı projeler Filistinlilerin tepkisini çekiyor.

Planlanan proje, Kudüs’teki Eski Şehir'de Arap mahallelerinin kalbinde yer alan Yahudi milliyetçisi bir grup olan Elad Vakfı ile doğrudan bağlantılı.

İnşa edilmesi planlanan teleferik hattının son istasyonu, Elad Vakfı tarafından işletilecek turizm merkezine entegre edilecek.

Kudüs’te eşitliği destekleyen bir grup olan Ir Armim’den Betty Herschman, teleferik projesinin barış sürecine yönelik olasılıkların yok edilmesine zemin hazırladığını söylemişti.

Hafif raylı tren hattı çalışması yapılıyor

İsrail son yıllarda Filistinlilerin tepkisini çeken projeler hayata geçiriyor. İsrail, Tel Aviv’den başlayan ve Burak (Ağlama) Duvarı'nda son bulan bir hafif raylı tren hattı çalışması da yapıyor.

Filistinliler söz konusu projeyi, İsrail'in hız kesmeden devam ettiği işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikasının bir parçası görüyor.

Doğu Kudüs'teki nüfus yapısını Yahudiler lehine değiştirmeye çalışan İsrail yönetimi, uluslararası hukuka aykırı olarak burada 10 Yahudi yerleşim birimi inşa etti.

Yahudi olmayanların ikamet etmesinin yasak olduğu bu yasa dışı yerleşim birimlerinde 200 binin üzerinde kişi yaşıyor.

İsrail, Doğu Kudüs’ün işgaline hız verecek

İsrail merkezli Haaretz gazetesi bu yılbaşında, İsrail kabinesinin Doğu Kudüs'ün daha fazla "İsrailli" yapılması için 560 milyon dolarlık yardım fonunu onayladığını duyurmuştu.

Kabinenin onayından geçen ve 5 yıllık bir süreyi kapsayan fonun, Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait okullarda İsrail müfredatına geçilmesinin teşvik edilmesi ve Doğu Kudüs'teki "sosyal hizmetlere" harcanması planlanıyor.

Plana göre ayrıca, İsrail'in Doğu Kudüs'teki bazı bölgelerde yeniden inşa faaliyetleri yürütmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Arab48, AP, Times of Israel