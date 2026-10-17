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Türkiye
AA 17.10.2026 01:19

AFAD: Ülke genelinde müdahale çalışmalarında 60 bin 395 personel ve 8 bin 927 araç görev yapmaktadır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, ülke genelinde etkili olan yağışlarla mücadelede 60 bin 395 personel ve 1060 AFAD gönüllüsü ile 8 bin 927 aracın görev yaptığını bildirdi.

AFAD: Ülke genelinde müdahale çalışmalarında 60 bin 395 personel ve 8 bin 927 araç görev yapmaktadır

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan yoğun ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek amacıyla devletin ilgili tüm kurum, kuruluş ve imkanlarıyla milletin yanında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sel ve su baskınlarından etkilenen illerde hayatı normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda, tüm kurumların ve ekiplerin arama kurtarma, tahliye, beslenme, barınma, temizlik, hasar ve zarar tespit çalışmaları başta olmak üzere müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, AFAD gönüllülerinin de çalışmalara destek verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülke genelinde müdahale çalışmalarında 60 bin 395 personel ve 1060 AFAD gönüllüsü ile 8 bin 927 araç görev yapmaktadır. Olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sahada büyük bir gayret ve özveri ile görev yapan tüm ekiplerimize milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın devam eden meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını, alınan tedbirlere riayet etmelerini önemle hatırlatıyoruz."

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