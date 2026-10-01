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Türkiye
AA 17.10.2026 00:02

Burdur'da motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Burdur Valiliği, bugün sağanak nedeniyle motokuryelik faaliyetlerinin durdurulmasına, motosiklet ve elektrikli skuter türü araçların trafiğe çıkışlarının geçici olarak yasaklanmasına karar verildiğini açıkladı.

Burdur'da motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, bugün sabahtan itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli fırtınamsı rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliği ile trafik düzeninin korunması amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, il genelinde bugün saat 09.00'dan 23.59'a kadar motokuryelik faaliyetlerinin durdurulmasına, motosiklet ve elektrikli skuter türü araçların trafiğe çıkışlarının geçici olarak yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.

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