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Türkiye
AA 16.10.2026 23:47

Isparta'da çekici ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı

Isparta'da çekici ve minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Isparta'da çekici ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı
[Fotograf: DHA]

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen çekici ile minibüs, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu-Uluborlu ilçeleri yol ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi hastanelere sevk edildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, trafik kazasının ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Erin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarım emekçisi vatandaşları taşıyan minibüs ile çekicinin karıştığı kaza üzerine ekiplerin hızla olay yerine intikal ederek müdahalede bulunduğunu belirtti.

Vali Erin, "Kazada yaralanan 17 vatandaşımızın hastanelere sevkleri ivedilikle sağlanmıştır. Çok şükür, yaralılarımızdan hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız yoktur. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'imden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Isparta Trafik Kazası
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