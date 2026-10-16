Hafif Sağanak Yağışlı 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.10.2026 19:39

BUDO'nun yarınki 12 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun yarınki 12 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) seferleri yapılamayacak.

Ayrıca 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

ETİKETLER
Bursa Sağanak Yağış Fırtına
Sıradaki Haber
Kocaeli'de sağanak sonucu kaybolan kişinin cesedi bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:56
ÖSYM İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavları erteledi
20:42
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
20:42
Sağanak sonrası İzmit Körfezi'nden 10 kamyon atık çıkarıldı
20:36
Türkiye'den Irak Devlet Bakanı olan Seman Ağa için açıklama: Doğru bir adım
20:27
Eli kanlı İsrail, Filistinli çocukların çoğuna hücre cezası verdi
20:08
Türkiye ile Kamboçya arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
FOTO FOKUS
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ