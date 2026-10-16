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Türkiye
TRT Haber, DHA 16.10.2026 18:37

İstanbul'da yağış nedeniyle hafta sonu eğitim ve sınavlara ara verildi

İstanbul'da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı eğitim faaliyetlerine ve sınavlara 2 gün ara verildi.

İstanbul'da yağış nedeniyle hafta sonu eğitim ve sınavlara ara verildi

İstanbul Valiliği, beklenen yağış nedeniyle bazı eğitim ve sınavlara 2 gün ara verildiğini duyurdu:

"İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri; Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verilmiştir."

 

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