Kocaeli'de sağanak sonucu kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kocaeli'de önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonrası eski muhtar Mustafa Kedikli hakkında kayıp ihbarında bulunulması üzerine, arama kurtarma çalışması yürütüldü.
Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki dere yatağında dün aracı bulunan Kedikli için sürdürülen çalışmaların ikinci gününde, sahil güvenlik ekiplerince İzmit Körfezi'nde yüzey taraması yapıldı.
Başiskele ve çevresinde sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekiplerince Büyükşehir Belediyesiyle koordineli yürütülen çalışmalar sonucu, Kedikli'nin cesedi İzmit Körfezi'nde Körfez ilçesi açıklarında bulundu.