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Ekonomi
TRT Haber 17.10.2026 00:42

SPK Hedef Portföy fonlarını olağan tasfiye sürecine dahil etti

Sermaye Piyasası Kurulu, iki şirketin daha paylarına yönelik incelemelerini tamamladı. Bu kapsamda 37 kişi hakkında daha suç duyurusunda bulundu. Kurul ayrıca, Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonlarda da olağan tasfiye süreçlerinin işletilmesine karar verdi.

SPK Hedef Portföy fonlarını olağan tasfiye sürecine dahil etti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji paylarındaki işlemlere yönelik incelemeleri tamamladı.

Kurul, Vişne Madencilik paylarında yapılan incelemeler sonucu 22 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Işıklar Enerji paylarındaki işlemler nedeniyle de 15 kişi hakkında suç tespit edildi. Her iki paydaki işlemleri yapan kişi ve kurumlara işlem yasağı getirilirken, bu kişilerin tüm lisansları iptal edildi.

SPK ayrıca, Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonlara yönelik de olağan tasfiye süreçlerinin işletilmesine karar verdi.

Daha önce A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarında olağan tasfiye süreçleri işletilmişti. Tasfiye işlemleri para piyasası fonlarından ve yatırımcı sayısı en fazla olandan başlatılmıştı.

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