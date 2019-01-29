Terör örgütü PKK işgal ediyor, bulunduğu her yeri yakıp yıkıyor, sivilleri kaçırıyor, huzura kastediyor, masum halkı katlediyor. Ancak Türkiye'nin başarılı operasyonları teröristleri köşe sıkıştırıyor. PKK ise provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalışıyor.

Provokatörler, 26 Ocak'ta Irak'ta Türk üssüne saldırının ardından bu kez de yeni bir girişimde bulunmaya çalıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok vilayetinde PKK yanlısı bir grup gösteri yapmak istedi ancak güvenlik güçleri izin vermedi.

"Kentin huzurunu bozma" gerekçesiyle 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Goran Hareketi Duhok il sorumlusu dahil 7 parti üyesi de var.

Kaynak: TRT Haber, AA