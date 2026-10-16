ABD, Sudan'daki çatışmalar için "insani ateşkes" çağrısı yaptı

Bartos, Sudan gündemiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuştu.

Sudan’daki çatışmaların her geçen gün devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Bartos, ülkede sivillerin sadece çatışmalardan değil artan kıtlık riskinin şiddetlendirdiği açlık ve sağlık sorunları nedeniyle de öldüğünü söyledi.

Bartos, “İnsani bir ateşkes gerekiyor. Tekrar ediyorum; insani bir ateşkes gerekli. İnsani ateşkes, Sudan halkının süregelen acılarını hafifletecektir ve bu amaca ulaşmak için taraflarla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Ancak barış ve siyasi çabaların birbirini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Bartos, insani bir ateşkes olmadan Sudan genelindeki sivilleri ve ülke dışına sığınanları da kapsayan gerçek bir diyalog kurulamayacağını dile getirdi.

Bartos, BM Güvenlik Konseyi’ne, Sudan'a devam eden silah akışını durdurmak için somut adımlar atma ve ülkede kapsamlı siyasi çözüm için destek verme çağrısında bulunarak, “Herhangi bir ulusal siyasi diyalog, Sudanlıların sahipliğinde ve liderliğinde olmalıdır. Barışı yeniden tesis etme ve gücü Sudan halkına geri verme zamanı geldi.” diye konuştu.