Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'a yönelik 6 füze ve İHA saldırısı önlendi

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yayımladığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın batısında Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kenti semalarında tespit edilen bir balistik füzenin engellendiğini belirtti.

Kızıldeniz üzerinde de tespit edilen 2 seyir füzesinin imha edildiğini aktaran Maliki, başkent Riyad ve güney bölgesinde ise 3 İHA'nın tespit edilerek düşürüldüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, birkaç saat önce ülkenin batısındaki Yenbu kentinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.