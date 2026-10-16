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Dünya
AA 16.10.2026 16:07

İran: ABD’nin güç kullanmak yerine mantık çerçevesinde diyalog kurması daha iyi olacaktır

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede, “ABD’nin güç kullanmak yerine mantık çerçevesinde diyalog kurması daha iyi olacaktır.” dedi.

İran: ABD’nin güç kullanmak yerine mantık çerçevesinde diyalog kurması daha iyi olacaktır

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan ve Paşinyan, Erivan’da düzenlenen BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı'nda (COP17) Liderler Zirvesi marjında bir araya geldi.

Pezeşkiyan görüşme sırasında, ABD’nin yalnızca İran için değil tüm dünya için sorunlar meydana getirdiğini belirterek, “Eğer ABD bu yolda ilerlerse bütün dünya için durumlar daha kötü olacak. ABD’nin güç kullanmak yerine mantık çerçevesinde diyalog kurması daha iyi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin halkı ile birlikte komşularıyla koordinasyon içinde dünya ile ilişkilerini sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, ABD’nin bu durumu iyice anlaması gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinerek, Tahran-Erivan işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi gerektiğini ve ülkesinin bu konuda kararlı olduğunu belirtti.

Paşinyan ise, İran ile Ermenistan arasındaki tarihi kültürel bağlara atıf yaparak, bölgede barış ve istikrar istediklerini ve ülkesinin de komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını dile getirdi.

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