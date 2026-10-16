İsrailli şirketler, soykırım yaptıkları Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin milyar dolarlık ihalelere göz dikti

Haaretz gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu'nun Gazze Şeridi'nin İsrail ordusu işgalindeki bölgelerinde yürütülecek yeniden inşa çalışmaları için 60 ihale açmayı planladığını belirtti.

Barış Kurulu denetiminde bölgede yürütülecek yeniden inşa projelerinin toplam maliyetinin 70 milyar dolara ulaşmasının beklendiği aktarılıyor.

Habere göre, soykırımcı İsrail'in en büyük mühendislik ve altyapı şirketleri, milyarlarca dolar değerindeki söz konusu ihaleleri alabilmek için birbiriyle yarışıyor.

İhaleler için yarışan İsrailli firmalar arasında altyapı ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Danya Cebus, Electra, Oron Group, Talor Karadi Group ve Shapir yer aldı.

İsrail ordusunun yerle bir ettiği Gazze Şeridi’ndeki yeniden inşa faaliyetlerinden milyar dolarlarca kâr elde etmek isteyen şirketlerin şimdiden bazı ihaleler için fiyat teklifi sundukları ve ön yeterlilik şartlarını karşılayıp karşılayamadıklarının tespiti için belgelerini teslim ettikleri vurgulandı.

İsrailli şirketler, soykırım yaptıkları Gazze'deki enkazdan milyarlar kazanmayı amaçlıyor

Haaretz'in haberinde, İsrailli şirketlerin henüz ihaleleri kazanıp kazanmadığının netleşmediği belirtildi.

Ancak yabancı şirketlerin Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin ihaleleri alması durumunda dahi İsrail merkezli firmalardan yüksek kâr getirecek lojistik ve altyapı hizmeti verebilecekleri öne sürüldü.

Öte yandan, Gazze'nin yeniden inşasına finansmanını üstleneceği iddia edilen BAE ile diğer Körfez ülkelerinden şirketlerin açılan ihalelere katıldığına ilişkin bilgi bulunmadığı da aktarıldı.

Bazı ABD-İsrailli şirketler ihalelere ortak teklif verdi

Haaretz gazetesi, Barış Kurulu'nun Gazze Şeridi'nde polis akademisi inşasından 35 kilometrelik yol asfaltlama, enkaz kaldırma ve mühimmatların bölgeden temizlenmesine kadar çok sayıda ihale açmaya başladığını vurguladı.

Haberde, yalnızca enkaz kaldırma ihalesinin değerinin 500 milyon doları bulacağı belirtilirken, ilerleyen aşamalarda İsrail'in Gazze Şeridi sınırında inşaat malzemesi tedariği için yeni fabrikaların kurulmasının planlandığını kaydetti.

Sürece dahil olan İsrailli firmaların çoğunun aynı zamanda İsrail Savunma Bakanlığı tedarikçisi olduğuna dikkat çekilen haberde, bazı şirketlerden bizzat teklif vermelerinin istendiği belirtildi.

Bölgedeki büyük kâr getirisi olan ihalelere ABD'li şirketlerin de yoğun ilgi gösterdiği, bazılarına İsrailli ve ABD'li firmaların ortak teklifler sunduğu da aktarıldı.

İsrailli şirketler, Uluslararası İstikrar Gücü'ne ait üssün ihalesine girdi

Açılan ilk ihaleler arasında Gazze'ye konuşlanması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'ne ait üssün projesinin olduğuna işaret edilen haberde, İsrailli firmaların fiyat teklifi verdiği aktarıldı.

ABD ordusu tarafından açılan ve daha sonra Barış Kurulu'na devredilen ihale, bin ila 5 bin personeli barındıracak bir üssün inşasının yanı sıra 5 yıl boyunca bakım ve işletmesini de içeriyor.

İsrailli inşaat, altyapı ve gayrimenkul şirketi Electra'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Kurulu'nun Gazze'de yürüttüğü faaliyetlerde yer almak üzere çalışmalarını sürdürdüğü" aktarıldı.

Açıklamada, "Şirketimiz hem ilerleyen aşamalarda konuşlandırılması beklenen çok uluslu güç kamplarının işletilmesi ve bakımında, hem de bölge genelindeki altyapının yeniden inşasında görev almaya isteklidir. Birçok ihale için teklif verilmiş olup Barış Kurulu’nun kararları beklenmektedir. İhaleler; yol yapımı, altyapının rehabilitasyonu, çok uluslu güç için üs kurulması ve diğer projeleri kapsamaktadır." ifadelerine de yer verildi.

Gazze'ye ilişkin ihalelere katılan başka bir firmanın üst düzey İsrailli yetkilisi de, "Hiçbir ihalede kazanan yüklenici ilan edilmedi ve işlerin başlangıç tarihi belirlenmedi. Yine de tüm şirketler veri topluyor ve diplomatik yeşil ışığın yakılmasını bekliyor." dedi.