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Dünya
AA 16.10.2026 14:38

Fransa'da pencereden İsrail bayrağı sallayarak eylemcilere silah doğrultan kadına hapis cezası

Fransa'da liselilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği eylemler sırasında pencereden İsrail bayrağı sallayarak eylemcilere silah doğrultan kadın hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası verildi.

Fransa'da pencereden İsrail bayrağı sallayarak eylemcilere silah doğrultan kadına hapis cezası

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon kentinin 8. bölgesinde 8 Ekim'deki lise eylemleri sırasında 61 yaşındaki bir kadın, aralarında Filistin destekçilerinin de bulunduğu liseli eylemcilerin sokaktan geçtiği sırada evinin penceresinden İsrail bayrağı sallayarak onları provoke etti ve ardından eylemcilere silah doğrulttu.

Lyon'da mahkeme, söz konusu kadının yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, kadın hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ile 5 yıl silah bulundurma ve taşıma yasağı getirilmesine hükmetti.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemler bir aydır devam ediyor. Yer yer kefiye takan eylemcilerin bulunduğu gösterilerde, Filistin'e destek sloganları atılıyor.

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