Sudaki mikroplastiklerden kurtulmanın basit bir yolu var

Araştırmacılar, özellikle kireç oranı yüksek sert suların kaynatıldığında kalsiyum karbonat yani kireç birikintisi oluşturduğunu tespit etti.

Sıcaklıkla birlikte ortaya çıkan bu kireç tabakası, sudaki plastik parçacıklarını adeta bir kabuk gibi sararak sıkıştırıyor.

Su daha sonra çay süzgeci gibi basit bir metal ağ yardımıyla süzüldüğünde, hapsolmuş plastikler sudan tamamen arındırılabiliyor.

Sert sularda başarı oranı yüzde doksanı buluyor

Yumuşak sularda bile plastiklerin yaklaşık dörtte biri bu yöntemle temizlenirken, kireç oranı yüksek sert sularda arıtma verimliliği yüzde doksanlara kadar çıkıyor.

Su arıtma tesislerinin her zaman yeterli olamadığı günümüzde, suyu kaynatıp süzmek küresel çapta mikroplastik maruziyetini azaltmak için uzun vadeli ve uygulanabilir bir çözüm sunuyor.