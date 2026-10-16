Tarihin en büyük depremi sanıldı: 9.9'luk alarm Japonya'yı ayağa kaldırdı

Cuma öğle saatlerinde cep telefonlarında çalmaya başlayan acil durum alarmları ve şehir hoparlörlerinden yapılan uyarılar halkı sokağa döktü.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında kaydedilen 6.9 büyüklüğündeki gerçek sarsıntıyı, Japonya'daki deprem formülleriyle uzaktaki bir merkeze göre yanlış harmanlayan sistem, depremin büyüklüğünü tarihin en büyük sarsıntılarından biri olarak raporladı.

Yetkililer olası bir siber saldırı ihtimalini dışlarken, uzak depremler için kullanılan hesaplama formüllerindeki veri işleme hatası üzerinde durulduğunu açıkladı.

Tarihte bir ilk yaşandı ve alarm iptal edildi

Japonya Meteoroloji Ajansı tarihte ilk kez bir deprem erken uyarı alarmını resmi olarak geri çekti. Sadece şindo 1 seviyesinde hissedilen ve neredeyse kimsenin fark etmediği hafif sarsıntının ardından ajans, hatalı bildirimi düzeltmek için ikinci bir acil alarm yayımladı.

Hükümet yetkilileri, tahliye edilen vatandaşların yaşadığı endişeyi ve günlük hayatı sekteye uğratan bu hatayı ciddiyetle ele aldıklarını belirtti.

Tren seferleri geçici olarak durdu

Yanlış alarm Tokyo genelinde ve ülke genelindeki ulaşım ağlarında kısa süreli aksamalara neden oldu.

Shinkansen hızlı tren hatları otomatik güvenlik sistemlerinin devreye girmesiyle on beş dakikalığına durdurulurken, vatandaşlar sokaklarda ve binalarda kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Yetkililer sensör verilerindeki gürültü ve veri işleme süreçlerinin detaylıca incelendiğini, sistemin güvenilirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.