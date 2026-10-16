UNICEF: Gazze'de ateşkes sürecinde 340'tan fazla çocuk öldü, yüzlercesi yaralandı

Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar ve abluka altında tuttuğu Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de varılan ateşkese rağmen geçen iki haftada saldırılar sonucu 5 erkek ve iki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirten Pires, en az 33 çocuğun ise ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Pires, daha önce aldıkları yaralar nedeniyle iki erkek çocuğun daha yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek, "Ateşkesin ilanından bu yana geçen bir yılı aşkın sürede 340'tan fazla çocuk öldü, yüzlercesi ise yaralandı." dedi.

Gazze'de yaklaşık 800 bin çocuğun hala yerinden edilmiş durumda olduğunu vurgulayan Pires, çoğunun çadırlarda ya da bombalanmış ve tehlikeli binalarda yaşadığını söyledi.

Gazze'de birçok temel hizmet hala işlevsel değil

Pires, "Gazze’de tahminen 60 bin çocuk, anne veya babasından birini ya da her ikisini birden kaybetti." dedi.

Gazze'de çocukların dördüncü defa hayatta kalma mücadelesi verdikleri kış mevsimini yaşadıklarını anlatan Pires, ateşkesle gıda güvenliği durumunun bir nebze iyileştiğini ancak çocuklar için savaşın sonuçlarının günlük yaşamın her alanına sirayet etmiş durumda olduğunu vurguladı.

Pires, Ekim 2025'teki ateşkesin ilanından bu yana 560 binden fazla çocuğun, UNICEF destekli 200’den fazla öğrenim merkezi başta olmak üzere bağlı kurumlardaki eğitime geri döndüklerini belirtti.

Gazze'de birçok temel hizmetin hala işlevsel olmadığını vurgulayan Pires, ihtiyaçların çok büyük olduğunu ve mevcut finansmanın gereken miktarın oldukça altında kaldığına işaret etti.

Öte yandan, Gazze'deki tıbbi tahliyelere ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 12 Ekim'de tıbbi tahliye gerçekleştirildiğini kaydetti.

Jasarevic, “BM, hastaların Gazze içinde bulunmayan uzmanlaşmış bakıma erişebilmeleri için tıbbi tahliyeleri desteklemeye kararlı." ifadesini kullandı.