Hafif Sağanak Yağışlı 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.10.2026 20:38

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrılarak belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, osyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın çözüm bekleyen sorunları ve hayata geçirilmesi gereken hizmetleri bulunduğunu belirtti.

Bir süredir şahsı üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların kent için yapılan çalışmaların önüne geçtiğini ifade eden Aras, bu tartışmaların Muğla'ya ve vatandaşlara katkı sağlamadığına inandığını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrılma kararının "Muğla'ya karşı taşıdığı sorumluluğu halkın iradesi ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürme" anlayışına dayandığını belirten Aras, siyasi görüşü, yaşam biçimi veya yaşadığı yer ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Aras, altyapı, ulaşım, doğanın korunması, üreticilerin desteklenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Muğla'nın yararına olan konularda merkezi yönetim, kamu kurumları, siyasi partiler, ilçe belediyeleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine açık olduğunu belirten Aras, "Benim tarafım Muğla'dır. Önceliğim hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve kentimizin geleceğidir. Muğla için çalışmaya, halkımızla birlikte yürümeye aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
Muğla CHP
Sıradaki Haber
Türkiye'den Irak Devlet Bakanı olan Seman Ağa için açıklama: Doğru bir adım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:56
ÖSYM İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavları erteledi
20:42
Sağanak sonrası İzmit Körfezi'nden 10 kamyon atık çıkarıldı
20:36
Türkiye'den Irak Devlet Bakanı olan Seman Ağa için açıklama: Doğru bir adım
20:27
Eli kanlı İsrail, Filistinli çocukların çoğuna hücre cezası verdi
20:08
Türkiye ile Kamboçya arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
19:57
DMM 'BES'ten kitlesel çıkışlar yaşandığı' iddialarını yalanladı
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
BİLİMFEST Kayseri kapılarını ziyaretçilere açtı
FOTO FOKUS
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ