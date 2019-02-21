Likud Partisi ve aşırı sağcı Yahudi Ev Partisinin açıkladığı ittifakın, 9 Nisan'daki parlamento seçimlerinden sonra potansiyel bir sağcı koalisyonu sağlamlaştırmayı amaçladığı belirtiliyor.

İsrail’de kamuoyu anketleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisinin parlamentoda en fazla sandalyeyi kazanacağını ve şu anda olduğu gibi sağcı ve dini partiler ile koalisyon kuracak bir konumda olabileceğini gösteriyor.



Ancak anketler aynı zamanda, Netanyahu’nun önemli rakiplerinden eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın İsrail Direnç Partisi ile eski Ekonomi Bakanı Yair Lapid’in Yesh Atid grubunun olası ittifakının planları bozabileceğine işaret ediyor.

Olası ittifaka karşı harekete geçen Netanyahu’nun Yahudi Evi Partisine, Yahudi Gücü Partisi ile birleşmesi karşılığında kabinede 2 koltuk bırakmayı kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan böyle bir ittifakın anketlerde, parlamentoda sandalye kazanamayacağı öngörülen Yahudi Ev Partisi ile Yahudi Gücü Partisinin hayatta kalabilmesi için hayati önemde olduğu aktarılıyor.

Kaynak: Reuters