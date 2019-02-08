Hakkında çok sayıda yolsuzluk soruşturması bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 Nisan’da gerçekleştirilecek seçimler için propaganda çalışmalarına hız verdi.

Önce Donald Trump gibi "sahte haber" medyasına savaş açan ve internet üzerinden haber yayını başlatan Netanyahu, şimdi de Tel Aviv'deki dev reklam panolarına Trump ile olan dev fotoğraflarını yerleştirdi.

Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması, ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek, Tahran'a yaptırımlar uygulamasıyla çoğu İsraillinin desteğini kazanmıştı.

İsrail, ABD başkanıyla ittifakın siyasi bir varlık olarak değerlendirildiği az sayıdaki ülkeden biri.

Netanyahu'nun koltuğu sallantıda

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle zor günler geçiren Netanyahu, 9 Nisan'da yapılacak seçimde gücünü korumaya çalışıyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre Netanyahu'nun, partisinin meclisteki mevcut sandalye sayısı 30'u koruyarak, seçimden birinci parti çıkması bekleniyor.

Ancak İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in Netanyahu hakkındaki soruşturmaya yönelik kararını seçimden önce açıklaması halinde, Likud Partisi'nin kan kaybedebileceği yorumları yapılıyor.

En yakın rakibi gücünü artırıyor

Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın ise her geçen gün gücünü artırdığı dile getiriliyor.

İsrail'de geçen yıl aralıkta alınan erken seçim kararının ardından, Gantz'ın partisi İsrail Direnç'in seçimlerden ikinci çıkması ve meclise 15 milletvekili sokmasının beklendiği ifade edilmişti. Ancak geçen hafta seçim kampanyasına başlayan Gantz'ın oy oranının gittikçe arttığı, mevcut şartlar altında 20'den fazla milletvekili çıkarabileceği kaydediliyor.

Ayrıca İsrail basınında, Yair Lapid liderliğindeki Yeş Atid (Gelecek) ile İsrail Direnç partilerinin seçimde ittifak yapmaları halinde, meclise 35 milletvekili sokabileceği ve Likud Partisi'ni geride bırakabileceği yönünde anketler yer almıştı.

Kaynak: AP