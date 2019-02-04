Cumartesi günü sosyal medyada yayınlanan bir videoda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İnternet yayını sadece gerçeği kapsayacak ve ben olumlu olmasını sağlamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ertesi gün ise Likud Partisi, resmi Facebook hesabından açılış yayını yaptı.

Açılış yayınında Netanyahu, televizyoncu Eliraz Sade'den gelen soruları cevapladı. Yayını 6 bin kişi izledi.

Netanyahu’nun bu fikri, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gerçek Haber Güncellemesi” modelinden aldığı belirtiliyor.

Netanyahu da hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle uzun süredir medyayı, polisle birlikte kendisine karşı cadı avı başlatmakla suçluyor.

Netanyahu'nun partisinin seçim afişinde Trump fotoğrafı

Likud Partisi, ülkedeki erken seçim için hazırlanan afişinde de Trump'ın fotoğrafını kullandı. Başkent Tel Aviv'in en işlek ana yollarından birine asılan afişte, Netanyahu ile Trump'ın tokalaştığı fotoğraf dikkat çekti.

Afişte "Netanyahu, başka bir ligde" mesajına da yer verildi.

ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini geçen yıl mayısta Kudüs'e taşıması ve İran ile nükleer anlaşmadan geri çekilmesi nedeniyle Trump, İsrailliler arasında popüler.

Netanyahu'nun koltuğu sallantıda

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle zor günler geçiren Netanyahu, 9 Nisan'da yapılacak seçimde gücünü korumaya çalışıyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre Netanyahu'nun, partisinin meclisteki mevcut sandalye sayısı 30'u koruyarak, seçimden birinci parti çıkması bekleniyor.

Ancak İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in Netanyahu hakkındaki soruşturmaya yönelik kararını seçimden önce açıklaması halinde, Likud Partisi'nin kan kaybedebileceği yorumları yapılıyor.

Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın ise her geçen gün gücünü artırdığı dile getiriliyor.

İsrail'de geçen yıl aralıkta alınan erken seçim kararının ardından, Gantz'ın partisi İsrail Direnç'in seçimlerden ikinci çıkması ve meclise 15 milletvekili sokmasının beklendiği ifade edilmişti. Ancak geçen hafta seçim kampanyasına başlayan Gantz'ın oy oranının gittikçe arttığı, mevcut şartlar altında 20'den fazla milletvekili çıkarabileceği kaydediliyor.

Ayrıca İsrail basınında, Yair Lapid liderliğindeki Yeş Atid (Gelecek) ile İsrail Direnç partilerinin seçimde ittifak yapmaları halinde, meclise 35 milletvekili sokabileceği ve Likud Partisi'ni geride bırakabileceği yönünde anketler yer almıştı.

Yeş Atid Partisi Milletvekili Ofer Shelah dün yaptığı açıklamada, parti liderleri Lapid ile Gantz'ın seçimde ittifak kurmak için görüştüklerini, bu konuda uzlaşı sağlanıp sağlanmayacağının 2 hafta içinde netleşeceğini belirtmişti.

Kaynak: AP, AA