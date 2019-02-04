İngiltere, Guaido'yu "güvenilir seçimler yapılana kadar" Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, ülkesinin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu bu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdığını bildirdi.

“Nicolas Maduro verdiğimiz 8 günlük süre içinde başkanlık seçimlerini ilan etmedi.” ifadesini kullanan Hunt, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla İngiltere şimdi Avrupalı müttefikleriyle Venezuela’da güvenilir seçimler yapılana kadar Juan Guaido’yu geçici anayasal devlet başkanı olarak tanıyor. Umalım ki bu bizi insani krizin sona ermesine biraz daha yaklaştırsın.”

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İspanya Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı

Öte yandan İspanya hükümeti de, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya hükümeti, Juan Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak resmen tanıyor. Guaido, en kısa zamanda ülkeyi özgür, demokratik, şeffaf ve güvenli seçimlere götürmelidir çünkü geleceğine karar vermesi gereken Venezuela halkıdır. Uluslararası toplumun üzerine düşen, bu seçimi teyit ederek sonuçlarına saygı göstermektir." dedi.

Sanchez, "Venezuela'ya insani yardım programı sunacaklarını ve ülkede tam demokrasinin sağlanması için mücadele edeceğini" söyledi.

İspanya Başbakanı ayrıca, Venezuela'nın devlet başkanı olarak Juan Guaido'nun tanınması için ilerleyen saatlerde Avrupa Birliği'ndeki (AB) ve Latin Amerika ülkelerindeki mevkidaşları ile görüşmeler yapacağını belirtti.

Fransa, Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim sürecini başlatmak için Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkının kendilerini özgürce ve demokratik şekilde ifade etme hakları olduğunu belirterek, "Fransa, seçim sürecini başlatmak için Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Bu geçiş sürecinde AB ile kurulan Uluslararası Temas Grubu'nu destekliyoruz." dedi.

Venezuela'da neler oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA