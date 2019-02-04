Akka kentindeki Cezzar Camii'nde müezzinlik yapan İbrahim el-Masri, vücut geliştirme şampiyonasına katıldığını gösteren fotoğrafların internette yayılmasının ardından görevden alındı.

El-Masri, yerel yetkililer kendisini fotoğraflarda vücut geliştirme kıyafetleriyle görünce kararın alındığını söyledi.

El-Masri ayrıca, "Her sporun kendine göre bir kıyafeti var. Futbol, tenis ve yüzmenin kendine göre kıyafeti var. Vücut geliştirme için de geçerli bu" dedi.

İsrail İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müezzinin kurallara uygun şekilde işten çıkarıldığını belirtti.

İsrail nüfusunun yüzde 20’sini Araplar oluşturuyor. Camiler ve diğer Yahudi olmayan topluluklara ait dini mekanlar, yerel yetkililer tarafından denetlenip İsrail İçişleri Bakanlığına rapor ediliyor.

Kaynak: Reuters