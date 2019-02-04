Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu.

Çipras "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli" dedi.

Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkisinin saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayandığını söyledi.

"AB elinden gelen ne varsa yapmalı"

Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Çipras, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı." dedi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 5-6 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA