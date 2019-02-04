İsrail’in Yedinoth Ahranoth gazetesinde yer alan habere göre, Tel Aviv Üniversitesine bağlı İsrail Milli Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) tarafından yapılan araştırma, 800’e yakın İsrailli ile ülkenin çeşitli bölgelerinde yüz yüze yapıldı.

Araştırmaya katılan İsrailliler, ülkeleri için yeni tehdidin Gazze'deki Hamas'tan veya doğrudan İran'dan değil, İsrail’in hava saldırılarını artırdığı Suriye’deki İran ve Hizbullah güçlerinden geldiğini düşünüyor.

Araştırmada, İsraillilerin yüzde 29’u ülkeleri için yeni tehdidin kuzey sınırlarından (Suriye sınırı) geldiğini belirtti.

Araştırmaya katılan İsraillilerin yüzde 20’si ise, İran’ın nükleer programının İsrail için büyük bir tehdit olduğunu anlattı.

Ancak bu oranın, İsrail’de daha önce yapılan güvenlik araştırmalarında çıkan orana göre düşüş gösterdiği belirtildi.

İsraillilerin yüzde 21’i de ülkeleri için tehdidin İsrail-Filistin sorunundan kaynaklandığını ifade etti.

İsrail toplumunda İsrail-Filistin sorununun sona erdirilmesi için iki devletli çözümü destekleyenlerin oranı ise yüzde 58.

Kaynak: Arabi21, Ynet