Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey İrlanda'da yer alan Belfast Uluslararası Havalimanı'nın ortasında iki yolcu bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Yumruklaşan yolcular, bununla da yetinmeyip, alışveriş sepetlerini ve yangın söndürme tüplerini birbirlerine fırlattı.

Olay esnasında havaalanında olan film yapımcısı Kirk Rutherford, cep telefonuyla çektiği görüntüleri Twitter sayfasından yayınladı. Rutherford, kavganın olduğu yerde tek bir güvenlik görevlisinin dahi olmadığını, polisin gelmesinin ise 20 dakikayı bulduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber